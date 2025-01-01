Пашинян объявил о новой идеологии Армении в границах СССР

В своём новогоднем обращении премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что основой новой идеологии является концепция «реальной Армении», которая охватывает границы Армянской ССР.

«Реальная Армения, Республика Армения площадью 29 743 квадратных километра (территория Армянской ССР), должна стать руководящей идеологией не только для правительства и парламентского большинства, но и для каждого гражданина Республики Армения», — заявил Пашинян.

По его словам, основная суть этой идеологии состоит в том, что государство рассматривается как средство, которое должно гарантировать безопасность, благосостояние, счастье, сохранение культурной идентичности и развитие своих граждан, и не более того. Он подчеркнул, что её создание станет знаковым моментом в истории страны.

По его словам, «реальная Армения» служит концептуальным и идеологическим основанием для провозглашённой властями «повестки мира». Он уверен, что без этой идеологии осуществление повестки мира невозможно, сейчас страна находится на важном перекрёстке, перед стратегическим и историческим выбором, который определит понимание всех последующих вопросов.