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1 января, 03:11

Lego-обрушение в США привело к десятку пострадавших на новогодней вечеринке

NBC: При падении Lego-конструкции в Массачусетсе пострадали десять человек

В Пибоди, штат Массачусетс, десять человек пострадали, когда конструкция из Лего обрушилась на зрителей во время новогоднего события. Инцидент произошёл в развлекательном центре In The Game, расположенном в двух милях от города Салем. Об этом сообщает телеканал NBC.

Мероприятие, ориентированное на семейную аудиторию, проводилось в закрытом помещении и включало в себя запуск воздушных шаров с потолка. В этот момент на высоте 3,5 метра была установлена большая конструкция из Лего, которая внезапно упала на толпу. Как сообщил начальник пожарной службы Пибоди Джон Даулинг, при крушении пострадали десять человек — четверо взрослых и шесть детей.

По словам пожарного, все пострадавшие получили незначительные травмы, такие как царапины и ссадины. Четверо пострадавших были госпитализированы. Два человека отказались ехать в больницу.

«Я не знал, что кто-то пострадал, до тех пор, пока это не случилось. Потом я забеспокоился, все начали уходить, и тут появилась машина скорой помощи и пожарная машина. А потом появились носилки», — сказал 13-летний Киган Обленес.

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А ранее в США двухлетний ребёнок случайно застрелил свою мать, взяв пистолет её бойфренда. Мальчик нашёл оружие в спальне и, будучи любопытным, нажал на спусковой крючок. Орудие в тот момент было направлено на кровать, где находилась его мама. Женщину срочно госпитализировали, однако медикам не удалось спасти её жизнь.

Обложка ©

Unsplash.com / Phil Hearing

Тимур Хингеев
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