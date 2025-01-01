Президентом Швейцарии стала министр финансов Карин Келлер-Зуттер

Министр финансов Швейцарии Карин Келлер-Зуттер с 1 января 2025 года приняла должность президента страны, сменив на этом посту Виолу Амхерд, ранее занимавшую пост министра обороны. Её полномочия, как предусмотрено конституцией, продлятся до конца года. Об этом сообщает ТАСС.

11 декабря Федеральное собрание Швейцарии утвердило кандидатуру Келлер-Зуттер, которая будет возглавлять страну на протяжении всего 2025 года. На фоне экономических и политических вызовов, связанных с мировой нестабильностью, её назначение вызывает много разговоров.

Согласно оценкам газеты Aargauer Zeitung, Карин Келлер-Зуттер занимает одну из ведущих позиций в швейцарской политике. В 2023 году Financial Times включил её в список 25 самых влиятельных женщин мира, отметив ключевую роль в спасении крупнейшего швейцарского банка Credit Suisse. Будучи министром финансов всего два месяца, она приняла участие в экстренном поглощении банка UBS, предотвратив тем самым потенциальный финансовый кризис, способный повлиять на стабильность всей экономики страны.

Эксперты отмечают, что, несмотря на значительный авторитет в политике, Келлер-Зуттер часто воспринимается как человек, склонный к политическому расчёту. Швейцарский политолог Адриан Фаттер отметил, что Келлер-Зуттер ценят за политическую проницательность, однако ей не удаётся завоевать народную любовь.