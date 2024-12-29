Постпред Гатилов: «Трюк» с мирной конференцией в Швейцарии не сработал

Организация мирных переговоров по Украине в Швейцарии без участия России не преследовала цели учесть интересы всех сторон конфликта, заявил постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов. По его мнению, «трюк» с выбором Швейцарии как якобы нейтрального места не сработал.

«Никакого диалога, учёта мнений и законных интересов всех сторон конфликта даже не подразумевалось, хотя мы не раз заявляли о своей готовности к переговорам и компромиссам по Украине с учётом сложившихся реалий, прежде всего, «на земле», в то время, как Киев отказывался от любых здравых начинаний на этом направлении», — цитирует Гатилова РИА «Новости».