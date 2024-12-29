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29 декабря, 10:03

Постпред Гатилов: «Трюк» с мирной конференцией в Швейцарии не сработал

Организация мирных переговоров по Украине в Швейцарии без участия России не преследовала цели учесть интересы всех сторон конфликта, заявил постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов. По его мнению, «трюк» с выбором Швейцарии как якобы нейтрального места не сработал.

«Никакого диалога, учёта мнений и законных интересов всех сторон конфликта даже не подразумевалось, хотя мы не раз заявляли о своей готовности к переговорам и компромиссам по Украине с учётом сложившихся реалий, прежде всего, «на земле», в то время, как Киев отказывался от любых здравых начинаний на этом направлении», — цитирует Гатилова РИА «Новости».

Даже в случае гипотетического приглашения России на этот саммит, Москва всё равно отказалась бы от участия в нём. Мероприятие носило лишь одну цель — склонить большинство стран на сторону Запада и поставить ультиматумы в контексте конфликта на Украине, сказал постпред.

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В Швейцарии объявили огромной ошибкой отказ позвать Россию на «‎саммит мира»

Напомним, что 15-16 июня прошёл так называемый «саммит мира» в швейцарском Бюргенштоке. Украина пригласила туда только своих западных партнёров, Россия на встречу приглашена не была. После этого Зеленский начал искать новые варианты проведения «саммита мира», чтобы пригласить на него и Россию тоже. 11 сентября стало известно, что Украина выбрала Индию в качестве модератора для возможных мирных переговоров с Россией.

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Shutterstock / FOTODOM / Fly Of Swallow Studio

Полина Никифорова
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