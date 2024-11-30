В Швейцарии объявили огромной ошибкой отказ позвать Россию на «‎саммит мира»

Швейцария не смогла стать нейтральным посредником в конфликте на Украине из-за решения не приглашать Россию на «мирный саммит» Бургенштоке этим летом. Это стало огромной дипломатической ошибкой, заявил швейцарский сенатор от крупнейшей партии в парламенте страны «Демократический союз центра» (ДСЦ) Мауро Поджиа.

«Швейцария не сыграла свою роль нейтрального посредника и могла бы действовать иначе, будь то в своих публичных заявлениях или в организации мирной конференции в Бюргенштоке, не пригласив Россию… Не пригласить РФ было огромной дипломатической ошибкой. Затем Москва могла бы отклонить приглашение, но должны были быть приглашены обе стороны», — объяснил сенатор РИА «Новости».