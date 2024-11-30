В Швейцарии объявили огромной ошибкой отказ позвать Россию на «саммит мира»
Швейцарский сенатор Поджиа счел ошибкой решение не звать РФ на саммит по Украине
Саммит в Бюргенштоке 15 июня. Обложка © Офис президента Украины
Швейцария не смогла стать нейтральным посредником в конфликте на Украине из-за решения не приглашать Россию на «мирный саммит» Бургенштоке этим летом. Это стало огромной дипломатической ошибкой, заявил швейцарский сенатор от крупнейшей партии в парламенте страны «Демократический союз центра» (ДСЦ) Мауро Поджиа.
«Швейцария не сыграла свою роль нейтрального посредника и могла бы действовать иначе, будь то в своих публичных заявлениях или в организации мирной конференции в Бюргенштоке, не пригласив Россию… Не пригласить РФ было огромной дипломатической ошибкой. Затем Москва могла бы отклонить приглашение, но должны были быть приглашены обе стороны», — объяснил сенатор РИА «Новости».
Ещё одним промахом Поджиа считает видеообращение Владимира Зеленского к парламенту Швейцарии в 2023 году. Это было «очень плохим сигналом», поскольку свидетельствует об отсутствии сдержанности и осмотрительности, уверен он. Политик отметил, что следует смотреть на ситуацию под углом зрения России тоже.
Напомним, что 15-16 июня состоялся так называемый «мирный саммит» в швейцарском Бюргенштоке. Киев поспешил пригласить туда только своих «партнёров», Москву на встречу не позвали. Теперь Зеленский ищет новые варианты проведения «саммита мира», куда уже хочет пригласить Россию. 11 сентября стало известно, что Украина выбрала Индию в качестве модератора для возможных мирных переговоров с Россией.