Отравление и смерть: Life.ru напомнил о рисках употребления новогодних салатов на утро

Диетолог Елена Соломатина рассказала Life.ru о серьёзных рисках, которые могут возникнуть из-за употребления салатов с новогоднего стола утром после празднования. По её словам, последствия могут быть особенно тяжёлыми для уязвимых категорий населения. Даже небольшая порция испорченного блюда может привести к серьёзным отравлениям, а в худших случаях — к летальному исходу.

Соломатина объясняет, что скорость порчи зависит от множества факторов. Во-первых, это индивидуальные особенности организма. Для здорового взрослого человека отравление может проявиться лёгкими симптомами, такими как рвота, но для более уязвимых людей ситуация может быть гораздо серьёзнее.

Салаты, которые были сделаны заранее, например, сваренные овощи или нарезанные задолго до подачи на стол, начинают портиться быстрее. Сами ингредиенты тоже влияют: если это маринованные овощи с уксусом, перцем, солью, они хранятся дольше, так как это консерванты. Отварные овощи портятся быстрее, особенно если они дают сок Елена Соломатина диетолог

Особенно опасны продукты, которые любят бактерии, такие как яйца, рыба и морепродукты. Они создают идеальные условия для роста микробов, так как тёплая и влажная среда с большим количеством питательных веществ служит отличной основой для размножения. Салаты, заправленные майонезом, содержащим яйца и масло, также представляют собой потенциальную угрозу, поскольку способствуют ускоренному росту бактерий.

Время хранения салатов может варьироваться от шести до восемнадцати часов в зависимости от состава и условий хранения. Диетолог рекомендует не готовить их впрок и не оставлять на несколько дней. Они должны храниться в холодильнике, а на стол следует подавать их порционно, чтобы минимизировать риски. Особенно это касается блюд с майонезом и продуктами, которые быстро портятся (оливье и мимоза). Но содержащие больше овощей и солёную рыбу (например, селёдка под шубой) безопаснее.

Соломатина также подчёркивает, что некоторые ингредиенты, такие как копченое мясо или курица гриль, можно использовать, но их следует нарезать непосредственно перед подачей. Это значительно снижает риск их порчи и размножения бактерий.

Для групп риска, таких как дети и пожилые люди, опасность может быть особенно велика. Потеря электролитов из-за рвоты может вызвать серьёзные осложнения, включая судороги, аритмии и даже тромбозы. У детей судороги могут развиться крайне быстро, что в некоторых случаях делает спасение невозможным. У пожилых людей, страдающих от сердечных заболеваний, потеря электролитов может спровоцировать обострение и привести к летальному исходу.

«Лучше не рисковать, даже если кажется, что все будет в порядке», — заключила наша собеседница.