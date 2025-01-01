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1 января, 04:16

Небоскрёб Бурдж-Халифа в ОАЭ осветил небо новогодними эффектами и фейерверками

В Дубае на Бурдж-Халифе прошло новогоднее шоу «За пределами мечтаний»

В Дубае новогодние торжества сопровождались впечатляющими зрелищами. Одним из таких событий стал пиротехнический спектакль, который был организован на самой высокой постройке планеты — Бурдж-Халифа. Видео с мероприятия было опубликовано в соцсети X.

«За пределами мечтаний». Видео © X / emaardubai

Более тысячи людей собрались у подножия этого символа города, чтобы стать свидетелями уникального шоу. В течение почти девяти минут разворачивались яркие визуальные эффекты, включающие фейерверки и сложные световые проекции. Название представления — «За пределами мечтаний».

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На празднество в честь Нового года масштабное шоу с участием пиротехники устроили и на границе России с Китаем. В Хэйхэ запустили салют, который можно было наблюдать и в Благовещенске.

Обложка ©

X / emaardubai

Тимур Хингеев
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