Небоскрёб Бурдж-Халифа в ОАЭ осветил небо новогодними эффектами и фейерверками

В Дубае новогодние торжества сопровождались впечатляющими зрелищами. Одним из таких событий стал пиротехнический спектакль, который был организован на самой высокой постройке планеты — Бурдж-Халифа. Видео с мероприятия было опубликовано в соцсети X.

«За пределами мечтаний». Видео © X / emaardubai

Более тысячи людей собрались у подножия этого символа города, чтобы стать свидетелями уникального шоу. В течение почти девяти минут разворачивались яркие визуальные эффекты, включающие фейерверки и сложные световые проекции. Название представления — «За пределами мечтаний».