В Катаре десятки людей пострадали при давке в метро после новогоднего шоу

В пригороде столицы Катара Люсейле десятки человек пострадали из-за давки на станции метро после завершения новогоднего концерта и фейерверка. Тысячи людей поспешили к станции, чтобы успеть до закрытия метро, так как его работа была продлена только до 02:00 по местному времени. Об этом сообщает РИА «Новости».

Праздничная программа закончилась в 01:00, и на площади перед станцией возникла огромная толпа. Полиция пыталась разогнать людей, используя дубинки и плётки, чтобы отогнать их от ограждений, установленных для упорядочивания потока. По обеим сторонам станции лежали пострадавшие, которым помогали медики. К месту прибыли дополнительные машины скорой помощи.

Некоторые пострадавшие были в самом метро, в том числе беременная женщина, которая потеряла сознание от страха. Несмотря на объявления полиции о круглосуточной работе метрополитена, толпа продолжала собираться вокруг станции, но в основном пропускали только семьи с детьми.