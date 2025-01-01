В Петербурге провели рейд против нелегальных мигрантов

Согласно их источникам, в общей сложности около тысячи человек будут доставлены в отделение для дальнейшей проверки.

А ранее Life.ru рассказывал, как на стройплощадках в Ленобласти искали нелегальных мигрантов, а нашли 40 призывников. Рейд был проведён военным следственным управлением СК России по Ленинградскому военному округу вместе с представителями разных служб. В результате проверки обнаружились 22 человека, нарушивших административные нормы. Для 40 граждан была организована процедура регистрации, и им были вручены повестки для явки в военные комиссариаты Санкт-Петербурга. Кроме того, в ходе рейда проводились разъяснения по правилам и условиям поступления на военную службу в Вооружённые силы России.