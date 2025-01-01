Захарова рассказала, как россияне не верили в уход Ельцина с поста президента 31 декабря 1999 года
Захарова: Россияне 31 декабря 1999 года не верили в уход Ельцина
Борис Ельцин. Обложка © ТАСС / Александра Чумичёва
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поделилась воспоминаниями о новогоднем празднике в 1999 году, когда 31 декабря президент страны Борис Ельцин публично сообщил о своём решении уйти с должности и передать свои полномочия тогдашнему председателю правительства Владимиру Путину. Захарова подчеркнула в эфире радио Sputnik, что мало кто из россиян поверил в это, в том числе её отец, работавший в посольстве РФ в Китае.
«Я звоню, пытаюсь соединиться с отцом, как-то меня соединяют. Я ему говорю, и он мне отвечает: «У вас всё нормально? Ты отдаёшь себе отчёт в том, что ты сейчас произносишь?» ... Я говорю: «Папа, я это видела по телевизору. Мы все это видели по телевизору. Мы проверили, это точно», — рассказала дипломат.
Её отец связался с российским послом в Китае Игорем Рогачёвым, но тот тоже был шокирован и не мог поверить в услышанное. И даже простые россияне, по словам Захаровой, обсуждали новость в общественном транспорте и называли информацию ложью. Дипломат пояснила, что в те годы новости узнавали только из телевизионных эфиров, поэтому людям пришлось ждать очередного новостного выпуска, чтобы получить подтверждение известию об уходе Ельцина.
Ранее сообщалось, что обращение первого президента России Бориса Ельцина 31 декабря 1999 года, когда он объявил об отставке, готовилось в строгой секретности и было снято за несколько часов до выпуска. Текст для главы государства написал экс-руководитель Администрации президента Валентин Юмашев.