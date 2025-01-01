Захарова рассказала, как россияне не верили в уход Ельцина с поста президента 31 декабря 1999 года

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поделилась воспоминаниями о новогоднем празднике в 1999 году, когда 31 декабря президент страны Борис Ельцин публично сообщил о своём решении уйти с должности и передать свои полномочия тогдашнему председателю правительства Владимиру Путину. Захарова подчеркнула в эфире радио Sputnik, что мало кто из россиян поверил в это, в том числе её отец, работавший в посольстве РФ в Китае.

«Я звоню, пытаюсь соединиться с отцом, как-то меня соединяют. Я ему говорю, и он мне отвечает: «У вас всё нормально? Ты отдаёшь себе отчёт в том, что ты сейчас произносишь?» ... Я говорю: «Папа, я это видела по телевизору. Мы все это видели по телевизору. Мы проверили, это точно», — рассказала дипломат.

Её отец связался с российским послом в Китае Игорем Рогачёвым, но тот тоже был шокирован и не мог поверить в услышанное. И даже простые россияне, по словам Захаровой, обсуждали новость в общественном транспорте и называли информацию ложью. Дипломат пояснила, что в те годы новости узнавали только из телевизионных эфиров, поэтому людям пришлось ждать очередного новостного выпуска, чтобы получить подтверждение известию об уходе Ельцина.