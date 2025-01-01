Определились все пары четвертьфиналистов МЧМ-2024

Стали известны все пары 1/4 финала молодёжного чемпионата мира (МЧМ) по хоккею, который проходит в столице Канады Оттаве. Это 49-й турнир по счёту.

В четвертьфиналах сыграют:

США (1-е место в группе A) — Швейцария (4-е место в группе B)

Финляндия (2-е) — Словакия (3-е)

Канада (3-е) — Чехия (2-е)

Латвия (4-е) — Швеция (4-е)

Сборные Германии и Казахстана заняли последние места в своих группах и теперь сыграют за право остаться в элитном дивизионе МЧМ. Матч состоится 2 января. Игры 1/4 финала пройдут 2 и 3 января.

Лучшим бомбардиром группового этапа с 8 очками (2+6) стал американский защитник Коул Хатсон.