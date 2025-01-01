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Регион
1 января, 08:11

Определились все пары четвертьфиналистов МЧМ-2024

Фрагмент матча сборных США и Канады на МЧМ-2025. Обложка © ТАСС / Zuma

Фрагмент матча сборных США и Канады на МЧМ-2025. Обложка © ТАСС / Zuma

Стали известны все пары 1/4 финала молодёжного чемпионата мира (МЧМ) по хоккею, который проходит в столице Канады Оттаве. Это 49-й турнир по счёту.

В четвертьфиналах сыграют:

  • США (1-е место в группе A) — Швейцария (4-е место в группе B)
  • Финляндия (2-е) — Словакия (3-е)
  • Канада (3-е) — Чехия (2-е)
  • Латвия (4-е) — Швеция (4-е)

Сборные Германии и Казахстана заняли последние места в своих группах и теперь сыграют за право остаться в элитном дивизионе МЧМ. Матч состоится 2 января. Игры 1/4 финала пройдут 2 и 3 января.

Лучшим бомбардиром группового этапа с 8 очками (2+6) стал американский защитник Коул Хатсон.

Сборная Канады по хоккею опозорилась при своих зрителях, впервые проиграв Латвии на МЧМ
Сборная Канады по хоккею опозорилась при своих зрителях, впервые проиграв Латвии на МЧМ

Ранее Life.ru писал, что российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не смог набрать очков в последнем матче календарного года. Тем не менее его команда одержала победу.

Никита Никонов
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