Определились все пары четвертьфиналистов МЧМ-2024
Фрагмент матча сборных США и Канады на МЧМ-2025. Обложка © ТАСС / Zuma
Стали известны все пары 1/4 финала молодёжного чемпионата мира (МЧМ) по хоккею, который проходит в столице Канады Оттаве. Это 49-й турнир по счёту.
В четвертьфиналах сыграют:
- США (1-е место в группе A) — Швейцария (4-е место в группе B)
- Финляндия (2-е) — Словакия (3-е)
- Канада (3-е) — Чехия (2-е)
- Латвия (4-е) — Швеция (4-е)
Сборные Германии и Казахстана заняли последние места в своих группах и теперь сыграют за право остаться в элитном дивизионе МЧМ. Матч состоится 2 января. Игры 1/4 финала пройдут 2 и 3 января.
Лучшим бомбардиром группового этапа с 8 очками (2+6) стал американский защитник Коул Хатсон.
Ранее Life.ru писал, что российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не смог набрать очков в последнем матче календарного года. Тем не менее его команда одержала победу.