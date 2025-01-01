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1 января, 08:57

Женщина и двое детей пропали в тундре на Ямале, ведутся поиски

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) женщина и двое детей пропали в тундре, на данный момент их местонахождение неизвестно. О случившемся сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Ямальского района.

«Поступила информации от гражданина о том, что приблизительно в 25 км на запад от фактории Порц-Яха находится гражданка с двумя детьми, точное местонахождение неизвестно. Поиски осуществляются силами родственников на двух снегоходах», — уточняется в тексте сообщения.

Кроме того, на ПСР из Яр-Сале выехали сотрудники Ярсалинского ПСП ГКУ «Ямалспас» в составе двух спасателей на двух снегоходах

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Ранее сообщалось, что во Владивостоке правоохранители нашли подростка, который более двух недель назад ушёл в школу в приморской Находке и на обратном пути пропал. Противоправных действий в отношении школьника не совершалось. Уточняется, что мальчик и раньше сбегал из дома.

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Freepik

Татьяна Миссуми
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