Женщина и двое детей пропали в тундре на Ямале, ведутся поиски
В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) женщина и двое детей пропали в тундре, на данный момент их местонахождение неизвестно. О случившемся сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Ямальского района.
«Поступила информации от гражданина о том, что приблизительно в 25 км на запад от фактории Порц-Яха находится гражданка с двумя детьми, точное местонахождение неизвестно. Поиски осуществляются силами родственников на двух снегоходах», — уточняется в тексте сообщения.
Кроме того, на ПСР из Яр-Сале выехали сотрудники Ярсалинского ПСП ГКУ «Ямалспас» в составе двух спасателей на двух снегоходах
Ранее сообщалось, что во Владивостоке правоохранители нашли подростка, который более двух недель назад ушёл в школу в приморской Находке и на обратном пути пропал. Противоправных действий в отношении школьника не совершалось. Уточняется, что мальчик и раньше сбегал из дома.