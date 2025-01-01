Женщина и двое детей пропали в тундре на Ямале, ведутся поиски

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) женщина и двое детей пропали в тундре, на данный момент их местонахождение неизвестно. О случившемся сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Ямальского района.

«Поступила информации от гражданина о том, что приблизительно в 25 км на запад от фактории Порц-Яха находится гражданка с двумя детьми, точное местонахождение неизвестно. Поиски осуществляются силами родственников на двух снегоходах», — уточняется в тексте сообщения.

Кроме того, на ПСР из Яр-Сале выехали сотрудники Ярсалинского ПСП ГКУ «Ямалспас» в составе двух спасателей на двух снегоходах