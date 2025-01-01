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1 января, 09:22

В Турции похвастались успешным «завоеванием» российского рынка

Dünya: Турецкие компании заняли российский рынок после ухода западных фирм

В России турецкие компании пришли на место других зарубежных фирм, которые покинули страну из-за санкционной политики Запада после начала спецоперации. При этом Анкара намерена продолжать расширять своё торговое присутствие в РФ и занимать всё новые и новые ниши. Об этом пишет турецкая газета Dünya.

«Турция — одна из немногих стран, с которыми Россия поддерживает дипломатические и экономические отношения, она до сих пор не присоединилась к западному эмбарго и не прекратила торговлю с Россией. Напротив, турецкие компании заняли места, освобождённые западными компаниями», — говорится в тексте статьи.

В публикации подчёркивается, что турецкие бренды не просто потеснили своих конкурентов на российском рынке, но и сделали мощный рывок, улучшив в несколько раз свои экономические показатели. В частности наибольшими успехами могут похвастаться производители турецкой бытовой техники.

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Ранее сообщалось, что совет директоров люксембургской компании O'KEY Group S.A. принял решение о продаже российских гипермаркетов «О'Кей» местному менеджменту. При этом люксембургская компания продолжит владеть сетью дискаунтеров «Да!».

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Freepik

Татьяна Миссуми
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