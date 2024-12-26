Люксембургская O'KEY Group продаст российскому менеджменту гипермаркеты «О'Кей»

Совет директоров люксембургской компании O'KEY Group S.A. принял решение о продаже российских гипермаркетов «О'Кей» местному менеджменту, при этом люксембургская компания продолжит владеть сетью дискаунтеров «Да!».

В официальном сообщении O'KEY Group S.A. говорится, что после завершения сделки в составе O'KEY Group останется только сеть дискаунтеров «ДА!» и связанная с ней инфраструктура. При этом сами дискаунтеры продолжат свою деятельность в России и сосредоточатся на дальнейшем развитии бизнеса и улучшении клиентского сервиса на отечественном рынке.

В результате сделки текущая команда менеджмента «О'Кей получит в управление сеть магазинов, товарный знак, логистическую инфраструктуру и другие активы, связанные с гипермаркетами. Также подчеркивается, что торговая сеть будет продолжать свою работу в обычном режиме, выполняя все обязательства перед покупателями, поставщиками, сотрудниками и другими заинтересованными сторонами.

Закрытие сделки по продаже бизнеса гипермаркетов местному менеджменту состоится после получения одобрения от правкомиссии по контролю за иностранными инвестициями в РФ и Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, добавили в компании.