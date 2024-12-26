Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 декабря, 10:13

Журналисты узнали о забитой элитными сумочками для россиянок квартире в Италии

FT: Поток дорогих элитных сумок в Россию не прекращался, несмотря на санкции

Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru

После начала военной операции на Украине и введения санкций бизнес посредников по поставкам одежды и аксессуаров премиум-класса в Россию значительно увеличился, сообщает Financial Times (FT). Один из таких посредников, Михаил, рассказал, что еженедельно отправляет от 10 до 20 посылок, зарабатывая до €6 тыс. на комиссиях.

«Итальянцам все равно, что будет с товаром после продажи», — отметил он.

Золотой пенис и рубины: Сколько стоят самые дорогие трусы в мире и кто их носит
Золотой пенис и рубины: Сколько стоят самые дорогие трусы в мире и кто их носит

Михаил добавил, что конечные получатели ему известны: «Все понимают, куда уходит эта одежда».

Перекупщики активно предлагают свои услуги через Instagram и Telegram, обещая способы обхода санкций на люксовые товары. Однако санкции затрудняют торговлю с посредниками в третьих странах. Например, в сентябре китайский посредник отправил более 300 сумок Bottega Veneta в Россию через ОАЭ.

Латвийская таможня сообщила FT, что с начала 2024 года отклонила 60 посылок с предметами роскоши, на которых были указаны заниженные цены. Посредники часто маскируют поставки под личные посылки, снимая бирки.

28-летняя россиянка, пожелавшая остаться анонимной, отметила, что экспортный контроль затронул только средний класс, который теперь не может позволить себе роскошь из-за высоких цен перекупщиков.

«Богатые россияне продолжают получать все через закупщиков, для них ничего не изменилось», — поделилась она.

«Русский стиль — эталон нового мира»: Почему в мире так прониклись вайбом Анны Карениной
«Русский стиль — эталон нового мира»: Почему в мире так прониклись вайбом Анны Карениной

Ранее стало известно, что более 10 зарубежных брендов анонсировали выход на российский рынок в 2025 году. При этом компании, заинтересованные в развитии в России, соблюдают строгую конфиденциальность на стадии согласования сделок.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Новости экономики
  • Санкции против России
  • Италия
  • мода
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar