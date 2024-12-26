Журналисты узнали о забитой элитными сумочками для россиянок квартире в Италии

После начала военной операции на Украине и введения санкций бизнес посредников по поставкам одежды и аксессуаров премиум-класса в Россию значительно увеличился, сообщает Financial Times (FT). Один из таких посредников, Михаил, рассказал, что еженедельно отправляет от 10 до 20 посылок, зарабатывая до €6 тыс. на комиссиях.

«Итальянцам все равно, что будет с товаром после продажи», — отметил он.

Михаил добавил, что конечные получатели ему известны: «Все понимают, куда уходит эта одежда».

Перекупщики активно предлагают свои услуги через Instagram и Telegram, обещая способы обхода санкций на люксовые товары. Однако санкции затрудняют торговлю с посредниками в третьих странах. Например, в сентябре китайский посредник отправил более 300 сумок Bottega Veneta в Россию через ОАЭ.

Латвийская таможня сообщила FT, что с начала 2024 года отклонила 60 посылок с предметами роскоши, на которых были указаны заниженные цены. Посредники часто маскируют поставки под личные посылки, снимая бирки.

28-летняя россиянка, пожелавшая остаться анонимной, отметила, что экспортный контроль затронул только средний класс, который теперь не может позволить себе роскошь из-за высоких цен перекупщиков.

«Богатые россияне продолжают получать все через закупщиков, для них ничего не изменилось», — поделилась она.