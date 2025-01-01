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1 января, 09:15

На Земле 1 января началась магнитная буря

Синоптик Леус: На Земле 1 января началась слабая магнитная буря класса G1

На Земле 1 января началась слабая магнитная буря класса G1. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус, ведущий специалист центра погоды «Фобос».

«Сегодня утром, в 7 часов 58 минут по московскому времени, индекс Кр, отражающий уровень возмущения магнитосферы Земли, достиг отметки в 5 единиц, что позволяет говорить о начале слабой магнитной бури, класса G1», — написал Леус в своём телеграм-канале.

Согласно прогнозам, магнитная буря не станет сильнее. Леус также отметил, что минувшей ночью в России наблюдалось полярное сияние.

Поставили точку: Учёные выяснили, вредят ли магнитные бури здоровью человека
Поставили точку: Учёные выяснили, вредят ли магнитные бури здоровью человека

Ранее россиянам назвали способы пережить магнитную бурю. Главное — не паниковать.

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Shutterstock / FOTODOM /

Никита Никонов
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