На Земле 1 января началась магнитная буря

На Земле 1 января началась слабая магнитная буря класса G1. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус, ведущий специалист центра погоды «Фобос».

«Сегодня утром, в 7 часов 58 минут по московскому времени, индекс Кр, отражающий уровень возмущения магнитосферы Земли, достиг отметки в 5 единиц, что позволяет говорить о начале слабой магнитной бури, класса G1», — написал Леус в своём телеграм-канале.

Согласно прогнозам, магнитная буря не станет сильнее. Леус также отметил, что минувшей ночью в России наблюдалось полярное сияние.