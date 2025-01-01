7 снарядов HIMARS и 66 дронов ВСУ стали добычей российской ПВО в первый день года

В Минобороны России 1 января 2025 года сообщили, что за прошедшие сутки средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбили 7 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS производства США и 66 дронов самолётного типа Вооружённых сил Украины (ВСУ). Кроме того, Черноморский флот уничтожил три безэкипажных катера.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 7 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS производства США и «Ураган», а также 66 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — уточнили в ведомстве.

Всего с начала проведения специальной военной операции (СВО) противник потерял 650 самолётов, 283 вертолёта, 39 047 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 127 танков и других боевых бронированных машин. Украинская армия также лишилась 1 504 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20 120 орудий полевой артиллерии и миномётов, 29 685 единиц специальной военной автомобильной техники.