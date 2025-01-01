Минобороны показало, как Дед Мороз посетил участников СВО на боевых позициях
Дед Мороз пришёл с поздравлениями и подарками к бойцам СВО прямо на позиции. Об этом сообщает телеграм-канал Министерства обороны России.
Дед Мороз поздравил бойцов СВО и вручил им памятные подарки. Видео © Telegram / Минобороны России
«Сказочный персонаж в исполнении заместителя командира полка по военно-политической работе с позывным «Левитан» приехал к артиллеристам гвардейского соединения группировки войск «Запад» с поздравлениями», — сообщили представители Минобороны России.
Добрый волшебник вручил военнослужащим памятные подарки.
Ранее бойцы группировки «Север» преподнесли новогодние подарки детям в Курской области. Среди ребят оказался мальчик Серёжа Боев, который ежедневно встречает и провожает бойцов в бронежилете и с игрушечным автоматом.
Telegram / Минобороны России