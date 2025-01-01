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Регион
1 января, 13:28

Минобороны показало, как Дед Мороз посетил участников СВО на боевых позициях

Дед Мороз пришёл с поздравлениями и подарками к бойцам СВО прямо на позиции. Об этом сообщает телеграм-канал Министерства обороны России.

Дед Мороз поздравил бойцов СВО и вручил им памятные подарки. Видео © Telegram / Минобороны России

«Сказочный персонаж в исполнении заместителя командира полка по военно-политической работе с позывным «Левитан» приехал к артиллеристам гвардейского соединения группировки войск «Запад» с поздравлениями», — сообщили представители Минобороны России.

Добрый волшебник вручил военнослужащим памятные подарки.

Дед Мороз доставил военнослужащим группировки войск «Днепр» новогодние подарки
Дед Мороз доставил военнослужащим группировки войск «Днепр» новогодние подарки

Ранее бойцы группировки «Север» преподнесли новогодние подарки детям в Курской области. Среди ребят оказался мальчик Серёжа Боев, который ежедневно встречает и провожает бойцов в бронежилете и с игрушечным автоматом.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Ольга Сливченко
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