Минобороны показало, как Дед Мороз посетил участников СВО на боевых позициях

Дед Мороз пришёл с поздравлениями и подарками к бойцам СВО прямо на позиции. Об этом сообщает телеграм-канал Министерства обороны России.

Дед Мороз поздравил бойцов СВО и вручил им памятные подарки. Видео © Telegram / Минобороны России

«Сказочный персонаж в исполнении заместителя командира полка по военно-политической работе с позывным «Левитан» приехал к артиллеристам гвардейского соединения группировки войск «Запад» с поздравлениями», — сообщили представители Минобороны России.

Добрый волшебник вручил военнослужащим памятные подарки.