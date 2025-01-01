Почти полтысячи военных потеряли ВСУ за сутки боёв в Курской области

Потери ВСУ в Курской области за последние сутки составили до более 480 военных и девять боевых бронированных машин (ББМ). Об этом 1 января 2025 года сообщает Министерство обороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 480 военнослужащих, уничтожены девять боевых бронированных машин и 21 автомобиль», — проинформировали в оборонном ведомстве.

Общие потери ВСУ в Курской области на 1 января 2025 года превышают 46 460 военных. Также украинские войска лишились 262 танков, 204 БМП, 143 БТР, 1381 ББМ, 337 артиллерийских орудий, 42 установок РСЗО (11 HIMARS и 6 MLRS американского производства), 13 пусковых установок ЗРК, семь транспортно-заряжающих машин, 83 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, 4 РЛС ПВО, 28 единиц инженерной и другой техники (13 инженерных машин разграждения, 1 установка разминирования УР-77, 7 бронированных ремонтно-эвакуационных машин, 1 командно-штабная машина), а также 1280 автомобилей.