Российские бойцы освободили ещё два населённых пункта в Курской области, вплотную подойдя к Судже

Российские военные освободили населённые пункты Черкасская Конопелька и Агроном в Курской области, вплотную подойдя к городу Суджа. Об этом пишет Mash.

Как сообщает телеграм-канал, «Северная» группировка войск продвинулись в лесополосах Суджанского района, прорвав оборону ВСУ возле Махновки, что в трёх километрах от Суджи. Прямо сейчас идут бои за населённый пункт. По словам военных блогеров, российские бойцы организовали там огневой налёт бронетехникой в жилом секторе. Военкоры добавляют, что ВС РФ стягивают технику и резервы к позициям в 2 км под Суджей.