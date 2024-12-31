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Регион
31 декабря, 10:54

Российские бойцы освободили ещё два населённых пункта в Курской области, вплотную подойдя к Судже

Mash: ВС РФ освободили Черкасскую Конопельку и Агроном в Курской области

Российские военные освободили населённые пункты Черкасская Конопелька и Агроном в Курской области, вплотную подойдя к городу Суджа. Об этом пишет Mash.

Как сообщает телеграм-канал, «Северная» группировка войск продвинулись в лесополосах Суджанского района, прорвав оборону ВСУ возле Махновки, что в трёх километрах от Суджи. Прямо сейчас идут бои за населённый пункт. По словам военных блогеров, российские бойцы организовали там огневой налёт бронетехникой в жилом секторе. Военкоры добавляют, что ВС РФ стягивают технику и резервы к позициям в 2 км под Суджей.

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Ранее Life.ru сообщал, что экипаж Ка-52м ВС РФ уничтожил пункт временного размещения ВСУ под Курском. Общие потери украинских войск за всё время боёв в Курской области почти достигли 46 тысяч.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Никита Никонов
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