В новогоднюю ночь тысячи россиян смогли увидеть северное сияние
В новогоднюю ночь жители центральной России наблюдали полярное сияние. Свидетелями редкого явлениями стали жители Тверской, Тульской, Калужской, Ленинградской и Ярославской областей.
Такой необычный подарок на Новый год россияне получили благодаря мощным вспышкам на Солнце ещё 30 декабря. Солнечный ветер не имел экстремально высокой скорости, поэтому сильной магнитной бури не было. Зато северное сияние было.
Ранее синоптик сообщил, что на Земле 1 января началась магнитная буря. К счастью, она слабая — класса G1.
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