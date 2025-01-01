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1 января, 14:29

10 тысяч дронов: В честь Нового года в Китае устроили крупнейшее шоу беспилотников

В Китае на Новый год устроили шоу с 10 тысячами дронов

В Новый год жители и туристы в Китае могли увидеть грандиозное техническое шоу с использованием дронов. В круизном порту Баошань беспилотники осветили небо Поднебесной, демонстрируя невероятные фигуры. Об этом сообщили пользователи соцсети Х.

В Китае устроили яркое шоу с дронами на Новый год. Видео © Х / APompliano

Зрители с замиранием сердца любовались, как дроны складывались в портал, под которым парил величественный дракон, окрашенный в разные цвета. Для создания зрелищного действа во время шоу беспилотников было задействовано более 10 тысяч летательных аппаратов.

Небоскрёб Бурдж-Халифа в ОАЭ осветил небо новогодними эффектами и фейерверками
Небоскрёб Бурдж-Халифа в ОАЭ осветил небо новогодними эффектами и фейерверками

Ранее грандиозное шоу устроили на российско-китайской границе. Новогодний фейерверк, запущенный в китайском Хэйхэ, озарил ночное небо над Амуром и подарил незабываемое зрелище жителям Благовещенска.

Обложка ©

Х / APompliano

Ольга Сливченко
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