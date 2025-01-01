10 тысяч дронов: В честь Нового года в Китае устроили крупнейшее шоу беспилотников
В Китае на Новый год устроили шоу с 10 тысячами дронов
В Новый год жители и туристы в Китае могли увидеть грандиозное техническое шоу с использованием дронов. В круизном порту Баошань беспилотники осветили небо Поднебесной, демонстрируя невероятные фигуры. Об этом сообщили пользователи соцсети Х.
В Китае устроили яркое шоу с дронами на Новый год. Видео © Х / APompliano
Зрители с замиранием сердца любовались, как дроны складывались в портал, под которым парил величественный дракон, окрашенный в разные цвета. Для создания зрелищного действа во время шоу беспилотников было задействовано более 10 тысяч летательных аппаратов.
Ранее грандиозное шоу устроили на российско-китайской границе. Новогодний фейерверк, запущенный в китайском Хэйхэ, озарил ночное небо над Амуром и подарил незабываемое зрелище жителям Благовещенска.
Х / APompliano