10 тысяч дронов: В честь Нового года в Китае устроили крупнейшее шоу беспилотников

В Новый год жители и туристы в Китае могли увидеть грандиозное техническое шоу с использованием дронов. В круизном порту Баошань беспилотники осветили небо Поднебесной, демонстрируя невероятные фигуры. Об этом сообщили пользователи соцсети Х.

В Китае устроили яркое шоу с дронами на Новый год. Видео © Х / APompliano

Зрители с замиранием сердца любовались, как дроны складывались в портал, под которым парил величественный дракон, окрашенный в разные цвета. Для создания зрелищного действа во время шоу беспилотников было задействовано более 10 тысяч летательных аппаратов.