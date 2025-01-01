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1 января, 11:13

В РФ завершился переход на оказание медпомощи по клиническим рекомендациям

1 января 2025 года завершился полный переход на оказание медицинской помощи по клиническим рекомендациям. Их разработало профессиональное сообщество ещё в 2018 году, внеся статью в закон «Об основах охраны здоровья граждан», сообщает ТАСС.

В соответствии со статьёй медицинская помощь россиянам с 2024 года должна была организована в соответствии с клиническими рекомендациями. Исключения составляют случаи клинической апробации. В декабре 2023 года были внесены поправки, согласно которым переходный период для организаций был продлён до 1 января 2025-го.

Заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин сообщил, что для утверждения перечня на официальном сайте ведомства разместили 560 клинических рекомендаций. В Минздраве уточнили, что врачи при необходимости могут отклоняться от них. По словам заместителя министра, возможность для выбора методов в конкретных клинических ситуациях остаётся.

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Ранее Кабмин обязал Минздрав обновить рекомендации по лечению алкогольной зависимости. Документ утверждает план мероприятий по реализации Концепции сокращения потребления алкоголя до 2030 года и дальнейшую перспективу. В частности, планируется пересмотреть подходы к оказанию медицинской помощи людям, страдающим алкогольной зависимостью, с учётом последних научных данных. На выполнение этой задачи отведён срок до 1 ноября 2025 года.

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Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Алена Пенчугина
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