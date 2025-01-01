В РФ завершился переход на оказание медпомощи по клиническим рекомендациям

1 января 2025 года завершился полный переход на оказание медицинской помощи по клиническим рекомендациям. Их разработало профессиональное сообщество ещё в 2018 году, внеся статью в закон «Об основах охраны здоровья граждан», сообщает ТАСС.

В соответствии со статьёй медицинская помощь россиянам с 2024 года должна была организована в соответствии с клиническими рекомендациями. Исключения составляют случаи клинической апробации. В декабре 2023 года были внесены поправки, согласно которым переходный период для организаций был продлён до 1 января 2025-го.

Заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин сообщил, что для утверждения перечня на официальном сайте ведомства разместили 560 клинических рекомендаций. В Минздраве уточнили, что врачи при необходимости могут отклоняться от них. По словам заместителя министра, возможность для выбора методов в конкретных клинических ситуациях остаётся.