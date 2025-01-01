Жителей российского региона предупредили о морозах в минус 51 градус

В Якутии ожидается резкое понижение температуры — столбики термометров в столице региона покажут до минус 51°C. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

«С 1 января по 4 января 2025 года в Якутске и его окрестностях аномально-холодная погода, понижение среднесуточной температуры воздуха ниже климатической нормы на 7°С и более», — говорится в сообщении Якутского УГМС.

Падение температуры ниже минус 50°C ожидается уже ночью 2 января.

При этом в Оймяконе, где расположен полюс холода, ещё морознее. В ночь на 1 января минимальная температура воздуха на полюсе холода опустилась до минус 56°С. Этой зимой холоднее там ещё не было, сообщает в своём телеграм-канале Михаил Леус.

Синоптик добавил, что самым холодным местом планеты в первую ночь января стало село Тегюльтя, расположенное в Амгинском улусе Якутии. Там температура упала до минус 58,7°С.