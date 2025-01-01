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Регион
1 января, 12:14

Зеленский обратился в Новый год к украинцам на фоне монумента в цветах флага США

Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский в новогоднем обращении к украинцам уделил огромное внимание странам Запада. Он заявил, что именно США — это надёжный союзник Киева, который заботится о будущем Незалежной. Экс-комик напомнил о военной поддержке, которую оказывает Вашингтон, а также выразил надежду, что американцы продолжат спонсировать киевский режим. Эту часть своей речи Зеленский произнёс на фоне монумента «Родина — мать», подсвеченного в цвета флага США.

«Я верю, что Америка будет с Украиной в первые минуты мира», — заявил главарь киевского режима.

Также статуя подсвечивалась флагами и других стран Запада, которые, по заверению Зеленского, тоже внесли вклад в поддержку Киева. Бывший юморист в очередной раз заверил, что украинцы продолжат военные действия, несмотря ни на какие жертвы.

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Кроме того, Владимир Зеленский назвал южнокорейскую ракету украинской, выступая с новогодним обращением. Он гордо заявил, что теперь на вооружении ВСУ появятся ракеты оперативно-тактического комплекса «Сапсан», а в это время на экране транслировалось видео из Южной Кореи.

Татьяна Миссуми
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