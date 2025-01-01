В Мексики на складах скопилось более полмиллиарда литров текилы, которую некуда девать

Мексиканские производители текилы столкнулись с беспрецедентным падением спроса на напиток, из-за чего на складах скопилось около 500 миллионов литров этого крепкого алкоголя — объём, сопоставимый с годовым производством страны. Местные жители перестали покупать текилу из-за роста цен и окончания пандемии CoViD-19, сообщает Financial Times.

Дополнительную угрозу представляет потенциальное введение экспортных пошлин в США, которое рассматривалось администрацией Дональда Трампа. После десятилетнего периода устойчивого роста популярности текилы, рынок неожиданно столкнулся с перенасыщением.

«Сейчас производится гораздо больше спиртного, чем продаётся, уже начинают скапливаться запасы. Производителей текилы ждёт очень непростой год», — подчеркнули аналитики Bernstein.

Особенно острая проблема для производителей текилы — её недолговечность. Значительная часть продукта непригодна к употреблению после трёх лет хранения, особенно в условиях жаркого климата. Кроме того, перспектива введения 25-процентных пошлин на импорт текилы в США, озвученная избранным президентом, усугубляет ситуацию, сдерживая рост потребительского интереса.