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1 января, 12:40

Россиянам рассказали, нужно ли продлевать водительские права со сроком до 2025 года

Водительские права со сроком до 2025 года автоматически продлят на три года

В России автоматически продлят на три года срок действия водительских прав, которые истекают в 2025 году, автовладельцам не придётся проходить отдельную процедуру по их замене. Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства РФ.

Речь идёт не только о тех, кто использует автомобиль в личных целях, но и ездит на нём в рамках трудовой или предпринимательской деятельности. Однако, как уточняется в документе, при желании воитель всё же может заменить права, для этого нужно обратиться в ГАИ. Однако в обязательном порядке осуществить замену удостоверения придётся тем автолюбителям, которые сменили свои личные данные или документ повреждён, что делает невозможным его использование.

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Ранее сообщалось, что водителям, чьи водительские права истекли в январе 2022 года и были автоматически продлены на три года, настоятельно рекомендуется посетить ГИБДД или МФЦ для получения нового удостоверения.

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freepik / teksomolika

Татьяна Миссуми
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