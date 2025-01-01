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Регион
1 января, 17:38

«Мужская маска» Shaman показал русский лайфхак, как встретить 1 января бодрым

Певец Shaman показал, как умывается снегом утром 1 января для бодрости

Исполнитель Shaman поделился с подписчиками новогодним лайфхаком, который помогает ему оставаться бодрым и свежим. В своём телеграм-канале Ярослав Дронов выложил видео, на котором умывается снегом с улицы морозным утром 1 января.

«Настоящая русская мужская маска по утрам! И ты снова бодр и свеж и готов к жизни», — говорит певец.

Певец Shaman показал, как умывается снегом утром 1 января для бодрости. Видео © Telegram / SHAMAN

Григорий Лепс назвал Shaman человеком года на премии «Золотой граммофон»
Григорий Лепс назвал Shaman человеком года на премии «Золотой граммофон»

Ранее сообщалось, что фанаты из Словакии преодолели более тысячи километров, чтобы вживую послушать хиты «Шамана». Они посетили подмосковный Реутов.

Обложка ©

Telegram / SHAMAN

Ольга Сливченко
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