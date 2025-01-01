«Мужская маска» Shaman показал русский лайфхак, как встретить 1 января бодрым
Певец Shaman показал, как умывается снегом утром 1 января для бодрости
Исполнитель Shaman поделился с подписчиками новогодним лайфхаком, который помогает ему оставаться бодрым и свежим. В своём телеграм-канале Ярослав Дронов выложил видео, на котором умывается снегом с улицы морозным утром 1 января.
«Настоящая русская мужская маска по утрам! И ты снова бодр и свеж и готов к жизни», — говорит певец.
Певец Shaman показал, как умывается снегом утром 1 января для бодрости. Видео © Telegram / SHAMAN
Ранее сообщалось, что фанаты из Словакии преодолели более тысячи километров, чтобы вживую послушать хиты «Шамана». Они посетили подмосковный Реутов.
Telegram / SHAMAN