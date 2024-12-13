Фанаты из Словакии преодолели более тысячи километров, чтобы вживую послушать хиты SHAMAN

Певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) популярен не только в России, но и за её пределами. И это доказывает поступок 12 жителей Словакии, которые прилетели в подмосковный Реутов, чтобы послушать исполнение любимых хитов вживую, пишет интернет-издание Regions.ru.

SHAMAN раздаёт автографы поклонникам из Словакии. Фото © Интернет-издание Regions.ru

По словам фаната из Словакии Роберта, его потряс до глубины души клип артиста на песню «Встанем». Слушая эту композицию у брутального мужчины потекли слёзы.

«Я очень люблю Россию. Мне кажется, что я этнический русский. Я смотрел фотографии погибших русских солдат. Я очень горд за каждого русского, который погиб, освобождая Донбасс. Ярослав уникален, и я искренне рад возможности встретиться с ним и посетить его концерт», — поделился он впечатлениями.