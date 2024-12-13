Фанаты из Словакии преодолели более тысячи километров, чтобы вживую послушать хиты SHAMAN
Фанаты SHAMAN из Словакии прилетели на его концерт в подмосковный Реутов
Гости из Словакии, прилетевшие на концерт SHAMAN. Фото © Интернет-издание Regions.ru
Певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) популярен не только в России, но и за её пределами. И это доказывает поступок 12 жителей Словакии, которые прилетели в подмосковный Реутов, чтобы послушать исполнение любимых хитов вживую, пишет интернет-издание Regions.ru.
SHAMAN раздаёт автографы поклонникам из Словакии. Фото © Интернет-издание Regions.ru
По словам фаната из Словакии Роберта, его потряс до глубины души клип артиста на песню «Встанем». Слушая эту композицию у брутального мужчины потекли слёзы.
«Я очень люблю Россию. Мне кажется, что я этнический русский. Я смотрел фотографии погибших русских солдат. Я очень горд за каждого русского, который погиб, освобождая Донбасс. Ярослав уникален, и я искренне рад возможности встретиться с ним и посетить его концерт», — поделился он впечатлениями.
Фанатам из Словакии удалось не только посетить сольный концерт SHAMAN, но и пообщаться с ним. Исполнитель поблагодарил их за поддержку, со всеми сфотографировался и раздал автографы. 13 декабря европейские гости вернулись на Родину к семье, работе и друзьям.
Ранее талант Дронова высоко оценил его коллега Григорий Лепс. На премии «Золотой граммофон» он назвала SHAMAN человеком года. В июле исполнителя хита «Я русский» выделил среди прочих сам президент России Владимир Путин, присвоив ему звание заслуженного артиста РФ.