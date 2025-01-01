В Словакии увидели готовность России к миру и предложили площадку для переговоров

Депутат Европарламента и глава международного управления партии премьер-министра Роберта Фицо «Направление — социальная демократия» Катарина Рот-Неведялова заявила, что Словакия может стать площадкой для переговоров между Россией и Украиной. Власти Братиславы видят готовность президента РФ Владимира Путина к диалогу, сообщает ТАСС.

«Я расцениваю это как позитивный знак и готовность России к прекращению огня, началу переговоров и поиску пути к миру. Мы можем только поддержать это. Я также уверена, что Словакия готова содействовать процессу и помочь положить конец (конфликту. — Прим. Life.ru)», — поделилась Катарина Рот-Неведялова.

Она добавила, что Братислава всегда призывала к переговорам и мирному процессу для прекращения конфликта. По мнению депутата, Евросоюз должен был прилагать посреднические усилия с самого начала конфликта.