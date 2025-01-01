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1 января, 14:37

В Словакии увидели готовность России к миру и предложили площадку для переговоров

Представитель партии Фицо: Словакия видит готовность России к переговорам

Депутат Европарламента и глава международного управления партии премьер-министра Роберта Фицо «Направление — социальная демократия» Катарина Рот-Неведялова заявила, что Словакия может стать площадкой для переговоров между Россией и Украиной. Власти Братиславы видят готовность президента РФ Владимира Путина к диалогу, сообщает ТАСС.

«Я расцениваю это как позитивный знак и готовность России к прекращению огня, началу переговоров и поиску пути к миру. Мы можем только поддержать это. Я также уверена, что Словакия готова содействовать процессу и помочь положить конец (конфликту. — Прим. Life.ru)», — поделилась Катарина Рот-Неведялова.

Она добавила, что Братислава всегда призывала к переговорам и мирному процессу для прекращения конфликта. По мнению депутата, Евросоюз должен был прилагать посреднические усилия с самого начала конфликта.

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Ранее Фицо уже заявлял о готовности Словакии принять переговоры по Украине. В конце прошлого года политик посетил РФ, где встретился с Владимиром Путиным. По словам главы государства, Фицо «топил» за мирное урегулирование на Украине во время поездки в Москву.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / NGCHIYUI

Алена Пенчугина
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