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1 января, 14:46

«Армия разбежалась»: В Раде дали ВСУ максимум 30 дней до полного краха

Депутат Рады Дубинский заявил, что украинская армия уже разбежалась

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, сообщил, что украинская армия уже разбежалась. По его словам, при дезертирстве в двадцать и более тысяч в месяц и аналогичных объёмах призыва говорить о победе Вооружённых сил Украины не приходится.

Политик сообщил, что сегодня на позиции бросают необученных мобилизованных солдат. На поле боя, столкнувшись с военнослужащими Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ), они или гибнут, или бегут.

«Чтобы понять, что никакой войны «до 2030» не будет, надо просто было хорошо учиться в школе. И математике. <...> Нет никакого 30-го года. 30-ти дней, и тех может не быть», — подытожил Дубинский.

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Ранее на Украине сообщили, что обученная в Европе элитная бригада ВСУ «Анна Киевская» мгновенно рассыпалась на фронте. Украинские военные всё чаще дезертируют из неё.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Алена Пенчугина
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