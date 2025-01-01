Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, сообщил, что украинская армия уже разбежалась. По его словам, при дезертирстве в двадцать и более тысяч в месяц и аналогичных объёмах призыва говорить о победе Вооружённых сил Украины не приходится.

Политик сообщил, что сегодня на позиции бросают необученных мобилизованных солдат. На поле боя, столкнувшись с военнослужащими Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ), они или гибнут, или бегут.

«Чтобы понять, что никакой войны «до 2030» не будет, надо просто было хорошо учиться в школе. И математике. <...> Нет никакого 30-го года. 30-ти дней, и тех может не быть», — подытожил Дубинский.