С 1 января Болгария и Румыния стали полноценными членами Шенгенского соглашения
С 1 января 2025 года Болгария и Румыния стали полноценными членами Шенгенского соглашения. Контроль на наземных пограничных пунктах между странами и Шенгенской зоной был отменён.
Сейчас в Шенгенскую зону входят 29 стран. Андорра, Монако, Ватикан и Сан-Марино присоединились вместе с другими государствами из-за своих особенностей: отсутствие собственных морских или воздушных портов.
Румыния и Болгария хотели присоединения к Шенгенской зоне ещё в 2011 году, однако тогда отмену пограничного контроля блокировала Австрия. Её власти опасались проникновения в ЕС нелегальных мигрантов.
Ранее Бухарест и София присоединились к воздушному и морскому Шенгену. Паспортно-визовый контроль для граждан этих стран отменили с марта 2024 года. Однако контроль на наземных пограничных пунктах на тот момент сохранялся. Отмечалось, что без открытия сухопутных границ полного эффекта для экономики стран не было.
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