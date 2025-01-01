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1 января, 15:30

С 1 января Болгария и Румыния стали полноценными членами Шенгенского соглашения

С 1 января 2025 года Болгария и Румыния стали полноценными членами Шенгенского соглашения. Контроль на наземных пограничных пунктах между странами и Шенгенской зоной был отменён.

Сейчас в Шенгенскую зону входят 29 стран. Андорра, Монако, Ватикан и Сан-Марино присоединились вместе с другими государствами из-за своих особенностей: отсутствие собственных морских или воздушных портов.

Румыния и Болгария хотели присоединения к Шенгенской зоне ещё в 2011 году, однако тогда отмену пограничного контроля блокировала Австрия. Её власти опасались проникновения в ЕС нелегальных мигрантов.

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Ранее Бухарест и София присоединились к воздушному и морскому Шенгену. Паспортно-визовый контроль для граждан этих стран отменили с марта 2024 года. Однако контроль на наземных пограничных пунктах на тот момент сохранялся. Отмечалось, что без открытия сухопутных границ полного эффекта для экономики стран не было.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Serhii Ivashchuk

Алена Пенчугина
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