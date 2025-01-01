С 1 января Болгария и Румыния стали полноценными членами Шенгенского соглашения

С 1 января 2025 года Болгария и Румыния стали полноценными членами Шенгенского соглашения. Контроль на наземных пограничных пунктах между странами и Шенгенской зоной был отменён.

Сейчас в Шенгенскую зону входят 29 стран. Андорра, Монако, Ватикан и Сан-Марино присоединились вместе с другими государствами из-за своих особенностей: отсутствие собственных морских или воздушных портов.

Румыния и Болгария хотели присоединения к Шенгенской зоне ещё в 2011 году, однако тогда отмену пограничного контроля блокировала Австрия. Её власти опасались проникновения в ЕС нелегальных мигрантов.