В Раде заявили, что российские дроны обошли ПВО и чуть не попали в офис Зеленского
Нардеп Безуглая: БПЛА почти попали в Офис президента Украины
Нардеп Марьяна Безуглая заявила, что сегодня в Киеве беспилотники обошли систему противовоздушной обороны (ПВО) и почти попали в Офис Владимира Зеленского. По словам депутата, это произошло из-за того, что военных из огневых групп отправили в пехоту.
Безуглая сообщила, что количество групп уменьшили, а эшелонированную систему ПВО в Киеве до сих пор не построили. По её словам, ситуации иногда бывают просто абсурдными. Так, зенитные ракетные комплексы на Украине иногда и вовсе ставят в противоположную сторону. Сами украинские власти заявили, что все снаряды над Киевом якобы были сбиты. В связи с этим Безугая обвинила главкома ВСУ Александра Сырского во лжи.
«Неужели ещё действует? А если попадёт прямо в кабинет?» — написала нардеп.
Ранее Национальный банк Украины (НБУ) заявил о повреждении одного из своих зданий после серии взрывов в Киеве. Сигнал воздушной тревоги сработал 1 января.
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