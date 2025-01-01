Нардеп Марьяна Безуглая заявила, что сегодня в Киеве беспилотники обошли систему противовоздушной обороны (ПВО) и почти попали в Офис Владимира Зеленского. По словам депутата, это произошло из-за того, что военных из огневых групп отправили в пехоту.

Безуглая сообщила, что количество групп уменьшили, а эшелонированную систему ПВО в Киеве до сих пор не построили. По её словам, ситуации иногда бывают просто абсурдными. Так, зенитные ракетные комплексы на Украине иногда и вовсе ставят в противоположную сторону. Сами украинские власти заявили, что все снаряды над Киевом якобы были сбиты. В связи с этим Безугая обвинила главкома ВСУ Александра Сырского во лжи.