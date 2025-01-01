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1 января, 19:24

Терапевт назвала два витамина для тех, кто в Новый год переборщил с алкоголем

Врач Омарова: Витамины С и В помогают избавиться от похмелья

Избавиться от похмелья после бурного гулянья в Новый год помогут витамины. Об этом рассказала терапевт Видновской КБ Минздрава Подмосковья Зумруд Омарова.

По словам специалиста, эффективнее всего справиться с неприятными симптомами помогут витамины B и C. Они, наравне с активированным углём, облегчают постинтоксикационное состояние у человека.

«Для того, чтобы грамотно устранить синдром, нужно помочь организму справиться с тремя задачами: восстановить водно-солевой баланс, вывести токсины, убрать болевые симптомы. А это значит, что терапия должна быть комплексной. Не обязательно использовать дорогие средства. Лучше воспользоваться обычным активированным углем, дозой витаминов С и В, настойкой элеутерококка», — заявила Омарова в беседе с NEWS.ru.
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Ранее эксперты назвали самые опасные способы борьбы с похмельем. Одним из них кардиологи называют приём парацетамола.

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Ольга Сливченко
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