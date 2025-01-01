Эрдоган шуткой ответил турчанке на замечание, что он постарел

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с жителями «социального городка» в Арнавуткёе. Одна из женщин сначала не узнала лидера, а позже, понимая, кто сидит перед ней, воскликнула: «О! Но он постарел». Глава государства отшутился в ответ на это замечание.

«Вот именно. Кто не стареет? Мы все стареем», — невозмутимо заявил 70-летний президент.

В СМИ также вызвали широкий интерес подарки, комплименты и советы по здоровью в отношении постояльцев «социального городка» со стороны политика. Эрдоган был внимательным ко всем и даже осыпал комплиментами женщину, недавно вернувшуюся из Германии.