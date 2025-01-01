Посол США заявила о готовности к уважительному диалогу с Россией
Посол США в России Линн Трейси: США готовы к конструктивному диалогу с Россией
Линн Трейси. Фото © Telegram / Посольство США в России
Вашингтон открыт к конструктивному диалогу с Москвой. Несмотря на то, что между Россией и США по-прежнему остаются разногласия, потребность в дипломатических усилиях сохраняется. Об этом заявила посол США в России Линн Трейси.
«Огромная потребность в дипломатических усилиях сохраняется. Мы остаёмся открытыми для уважительного и конструктивного диалога с представителями российский власти, несмотря на имеющиеся глубокие разногласия по многим вопросам», — заявила Трейси в видеоролике, опубликованном в соцсетях диппредставительства.
Несмотря на то, что посол ни разу не упомянула Украину, она подчеркнула, что в 2025 году важно найти решения для «мирного будущего».
Также она высказалась за налаживание связей между россиянами и американцами.
Ранее депутат Европарламента и глава международного управления партии премьер-министра Роберта Фицо «Направление — социальная демократия» Катарина Рот-Неведялова заявила, что Словакия видит готовность России к мирному урегулированию конфликта на Украине. В связи с этим Братислава не против предоставить площадку для переговоров Москвы и Киева.