Посол США заявила о готовности к уважительному диалогу с Россией

Вашингтон открыт к конструктивному диалогу с Москвой. Несмотря на то, что между Россией и США по-прежнему остаются разногласия, потребность в дипломатических усилиях сохраняется. Об этом заявила посол США в России Линн Трейси.

«Огромная потребность в дипломатических усилиях сохраняется. Мы остаёмся открытыми для уважительного и конструктивного диалога с представителями российский власти, несмотря на имеющиеся глубокие разногласия по многим вопросам», — заявила Трейси в видеоролике, опубликованном в соцсетях диппредставительства.

Несмотря на то, что посол ни разу не упомянула Украину, она подчеркнула, что в 2025 году важно найти решения для «мирного будущего».

Также она высказалась за налаживание связей между россиянами и американцами.