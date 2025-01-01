Репутация американских танков Abrams сильно пострадала, так как они были поставлены в распоряжение Киева с большим пафосом и обещаниями перехватить инициативу в зоне СВО у российской армии, однако всё закончилось провалом для ВСУ. Об этом пишет Military Watch Magazine.

«Хотя танк Abrams за свою историю применения повидал сравнительно немного интенсивных боёв, а западные и украинские источники повсеместно превозносили его поставки как переломный момент в ходе конфликта, быстро выросшие потери единиц в небольшом украинском арсенале, как и в случае с Leopard 2 и другими западными танками, сильно подорвали репутацию этой бронетехники», — сказано в тексте публикации.

Там отмечается, что танки США плохо показали себя с первых дней попадания на фронт, но украинские военные продолжили использовать заграничную технику, что привело к её практически полному уничтожению.