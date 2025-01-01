За последние 2,5 часа ПВО сбила 19 украинских дронов над пятью регионами РФ
МО РФ: 19 беспилотников уничтожены над пятью областями
Сегодня, 1 января, с 17.30 до 20.00 средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили 19 украинских беспилотников над Белгородской, Курской, Воронежской, Брянской и Ростовской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В частности, над Белгородской областью уничтожено 10 дронов, над Курской — три, над Воронежской, Брянской и Ростовской — по два.
Также вечером 1 января в четырёх аэропортах России введён режим «Ковёр»: воздушные гавани Калуги, Пензы, Саранска и Саратова временно не принимают и не отправляют авиарейсы.
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