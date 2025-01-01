Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 января, 18:37

За последние 2,5 часа ПВО сбила 19 украинских дронов над пятью регионами РФ

МО РФ: 19 беспилотников уничтожены над пятью областями

Сегодня, 1 января, с 17.30 до 20.00 средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили 19 украинских беспилотников над Белгородской, Курской, Воронежской, Брянской и Ростовской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В частности, над Белгородской областью уничтожено 10 дронов, над Курской — три, над Воронежской, Брянской и Ростовской — по два.

Несколько дронов уничтожены в пригороде Воронежа
Несколько дронов уничтожены в пригороде Воронежа

Также вечером 1 января в четырёх аэропортах России введён режим «Ковёр»: воздушные гавани Калуги, Пензы, Саранска и Саратова временно не принимают и не отправляют авиарейсы.

Обложка ©

Wikipedia / Nickel nitride

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar