Пьяный польский солдат открыл огонь в общественном месте и пытался сбежать

В польском городе Мельник произошёл инцидент с участием нетрезвого военнослужащего. Он начал стрелять в людном месте, что вызвало переполох среди местных жителей. Об этом сообщил телеканал Polsatnews.

Представитель полиции Подляского воеводства Томаш Крупа подтвердил, что правоохранители получили сигнал о стрельбе. По его словам, мужчина использовал пистолет в общественном пространстве. Военная полиция оперативно задержала его.

Польские СМИ уточнили, что стрелявший служил в Войсках территориальной обороны. После выстрелов он попытался скрыться, но другие солдаты остановили его.

Сведений о пострадавших нет. Известно, что военнослужащий находился в состоянии алкогольного опьянения.