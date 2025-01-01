Пьяный польский солдат открыл огонь в общественном месте и пытался сбежать
В польском городе Мельник произошёл инцидент с участием нетрезвого военнослужащего. Он начал стрелять в людном месте, что вызвало переполох среди местных жителей. Об этом сообщил телеканал Polsatnews.
Представитель полиции Подляского воеводства Томаш Крупа подтвердил, что правоохранители получили сигнал о стрельбе. По его словам, мужчина использовал пистолет в общественном пространстве. Военная полиция оперативно задержала его.
Польские СМИ уточнили, что стрелявший служил в Войсках территориальной обороны. После выстрелов он попытался скрыться, но другие солдаты остановили его.
Сведений о пострадавших нет. Известно, что военнослужащий находился в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее Life.ru рассказывал о другом инциденте с участием польских наёмников. Они погибли во время чаепития из-за незнания русского языка. Штурмовая группа ВС РФ на Кураховском направлении обнаружила их в опорном пункте. Вместо того чтобы сдаться, наемники открыли огонь и были ликвидированы.
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