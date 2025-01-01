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1 января, 20:24

Пьяный польский солдат открыл огонь в общественном месте и пытался сбежать

В польском городе Мельник произошёл инцидент с участием нетрезвого военнослужащего. Он начал стрелять в людном месте, что вызвало переполох среди местных жителей. Об этом сообщил телеканал Polsatnews.

Представитель полиции Подляского воеводства Томаш Крупа подтвердил, что правоохранители получили сигнал о стрельбе. По его словам, мужчина использовал пистолет в общественном пространстве. Военная полиция оперативно задержала его.

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Польские СМИ уточнили, что стрелявший служил в Войсках территориальной обороны. После выстрелов он попытался скрыться, но другие солдаты остановили его.

Сведений о пострадавших нет. Известно, что военнослужащий находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее Life.ru рассказывал о другом инциденте с участием польских наёмников. Они погибли во время чаепития из-за незнания русского языка. Штурмовая группа ВС РФ на Кураховском направлении обнаружила их в опорном пункте. Вместо того чтобы сдаться, наемники открыли огонь и были ликвидированы.

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Shutterstock / FOTODOM / FotoDax

Лия Мурадьян
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