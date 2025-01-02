В Турции раненый ножом в шею водитель смог проехать 30 км и вызвать скорую

В Турции водитель грузовика, получивший ножевое ранение в шею, сумел преодолеть 30 километров и вызвать медиков. Об этом сообщил телеканал NTV.

Трое нападавших подошли к мужчине на парковке в пригороде Стамбула Гебзе. Они потребовали, чтобы он отдал им топливо из бака фуры. Водитель отказался, после чего злоумышленники избили его и нанесли удар ножом в шею.

Несмотря на ранение, мужчина сел за руль и покинул место происшествия. Он доехал до ближайшей придорожной станции отдыха, где смог вызвать скорую помощь. Медики помогли водителю и доставили его в районную больницу. В настоящее время жандармерия разыскивает нападавших.