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1 января, 22:35

В Турции раненый ножом в шею водитель смог проехать 30 км и вызвать скорую

В Турции водитель грузовика, получивший ножевое ранение в шею, сумел преодолеть 30 километров и вызвать медиков. Об этом сообщил телеканал NTV.

Трое нападавших подошли к мужчине на парковке в пригороде Стамбула Гебзе. Они потребовали, чтобы он отдал им топливо из бака фуры. Водитель отказался, после чего злоумышленники избили его и нанесли удар ножом в шею.

Несмотря на ранение, мужчина сел за руль и покинул место происшествия. Он доехал до ближайшей придорожной станции отдыха, где смог вызвать скорую помощь. Медики помогли водителю и доставили его в районную больницу. В настоящее время жандармерия разыскивает нападавших.

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Ранее в Турции задержали группу мошенников, которые обманули туристов на сумму более 2,1 миллиарда турецких лир (около $60 миллионов). В ходе операции арестовали 12 человек.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / FOTMA

Лия Мурадьян
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