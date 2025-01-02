Ещё в одном российском аэропорту ввели ограничения на полёты
Росавиация сообщила об ограничениях в аэропорту Казани
Временные ограничения введены в работе аэропорта Казани, сообщили в пресс-службе Росавиации.
Они начали действовать 2 января с 00:00 мск и необходимы для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов. Экипажи, авиадиспетчеры и службы авиагавани принимают необходимые меры.
Ранее ограничения вводились в аэропортах Калуги, Пензы, Саранска и Саратова. Предварительно, всему виной были украинские беспилотники.
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