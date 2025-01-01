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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
1 января, 20:04

Ещё 14 дронов ВСУ сбили над пятью регионами России за два часа

Российские системы ПВО нейтрализовали 14 украинских беспилотников в воздушном пространстве пяти регионов страны в период с 20:00 до 22:00 по московскому времени. Данные предоставило Министерство обороны.

Над Белгородской областью уничтожили два летательных аппарата, над Воронежской — четыре, над Ростовской — пять. Ещё два дрона сбили в Тульской области и один — в Орловской.

В Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА
В Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА

Ранее в Белгородской области произошёл инцидент с участием беспилотника. Аппарат атаковал автомобиль на трассе Шаховка — Тишанка в Волоконовском районе. В результате пострадали два мирных жителя.

Ранее Минобороны РФ сообщило о ликвидации 103 украинских дронов за сутки с 30 по 31 декабря. Из них 68 аппаратов перехватили за пределами зоны специальной военной операции.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / DC Studio

Лия Мурадьян
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