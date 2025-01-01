Ещё 14 дронов ВСУ сбили над пятью регионами России за два часа

Российские системы ПВО нейтрализовали 14 украинских беспилотников в воздушном пространстве пяти регионов страны в период с 20:00 до 22:00 по московскому времени. Данные предоставило Министерство обороны.

Над Белгородской областью уничтожили два летательных аппарата, над Воронежской — четыре, над Ростовской — пять. Ещё два дрона сбили в Тульской области и один — в Орловской.

Ранее в Белгородской области произошёл инцидент с участием беспилотника. Аппарат атаковал автомобиль на трассе Шаховка — Тишанка в Волоконовском районе. В результате пострадали два мирных жителя.