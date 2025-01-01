В Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА

На территории Тульской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), следует из сообщения в телеграм-канале министерства по региональной безопасности.

Ранее об успешном отражении атаки БПЛА сообщили в Краснодарском крае. Всего в Минобороны РФ отчитались об уничтожении 103 беспилотников ВСУ за сутки с 30 по 31 декабря, из них 68 дронов было перехвачено вне зоны проведения специальной военной операции.