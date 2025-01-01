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Регион
1 января, 19:13

В Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА

На территории Тульской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), следует из сообщения в телеграм-канале министерства по региональной безопасности.

«Внимание! На территории Тульской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны», — значится в сообщении.

Постройки локомотивного депо повреждены в Ростовской области при атаке БПЛА
Постройки локомотивного депо повреждены в Ростовской области при атаке БПЛА

Ранее об успешном отражении атаки БПЛА сообщили в Краснодарском крае. Всего в Минобороны РФ отчитались об уничтожении 103 беспилотников ВСУ за сутки с 30 по 31 декабря, из них 68 дронов было перехвачено вне зоны проведения специальной военной операции.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Анатолий Цейко
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