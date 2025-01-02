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1 января, 22:16

В США увидели «предзнаменование» в ударившей в купол Капитолия молнии

Сенатор Майк Ли назвал удар молнии по Капитолию «предзнаменованием»

Американский сенатор Майк Ли прокомментировал удар молнии по куполу Капитолия. На своей странице в соцсети X он предположил, что это происшествие может служить неким «предзнаменованием».

«Похоже на предзнаменование. О чём это нам говорит?» — написал сенатор, сопроводив сообщение видео, на котором запечатлён момент удара молнии по знаковому зданию.

Удар молнии в купол здания Капитолия. Видео © X / Mike Lee

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Напомним, в канун Нового года в США разразилась сильная непогода, сопровождавшаяся ветром, дождём, громом и молнией. Удары молнии пришлись не только на Капитолий, но и на другие знаменитые американские сооружения, такие как Монумент Вашингтона. Также в сеть попало видео с ударом грозового разряда по Эмпайр-стейт-билдингу.

Обложка ©

X / Mike Lee

Анатолий Цейко
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