Молния пронзила Капитолий и Empire State Building перед Новым годом, и американцы увидели в этом знак
В США молния ударила в Капитолий и «Эмпайр-стейт-билдинг» в канун Нового года
В канун Нового года в США молния ударила в знаменитые сооружения Вашингтона и Нью-Йорка. Разряд поразил Капитолий и многоэтажку «Эмпайр-стейт-билдинг», сообщает The Washington Post.
Моменты ударов попали на видео. Видео © Х / Dave Statter
«Молния попала прямо в вершину Монумента Вашингтона и в купол Капитолия США», — говорится в сообщении.
Американцы увидели в этом явлении тайный знак. Они считают, что это «хорошее предзнаменование» перед возвращением к власти избранного президента США Дональда Трампа.
Напомним, что от республиканца ждут, что он остановит украинский конфликт после инаугурации 20 января. Однако в Киеве делают всё, чтобы этого не произошло. Экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы считает, что главарь киевского режима Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак намеренно сорвали возможное перемирие. Несмотря на отказ экс-комика от переговоров, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан всё ещё надеется, что России и Украине удастся договориться о масштабном обмене пленными к православному Рождеству.
Х / Dave Statter