Молния пронзила Капитолий и Empire State Building перед Новым годом, и американцы увидели в этом знак

В канун Нового года в США молния ударила в знаменитые сооружения Вашингтона и Нью-Йорка. Разряд поразил Капитолий и многоэтажку «Эмпайр-стейт-билдинг», сообщает The Washington Post.

Моменты ударов попали на видео. Видео © Х / Dave Statter

«Молния попала прямо в вершину Монумента Вашингтона и в купол Капитолия США», — говорится в сообщении.