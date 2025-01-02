Палестина запретила вещание катарского телеканала из-за «провокационных репортажей»
WAFA: Власти Палестины приостановили вещание телеканала Al Jazeera
Власти Палестины приняли решение приостановить вещание катарского телеканала Al Jazeera на своей территории. Как сообщает агентство WAFA, это решение стало следствием «неоднократных нарушений» телеканалом палестинских законов и правил.
Al Jazeera обвиняется в показе «провокационных репортажей», а также в распространении недостоверной информации. Меры по приостановке вещания являются временными и будут действовать до тех пор, «пока сеть не приведёт свой правовой статус в соответствие с палестинскими нормами».
Ранее в ходе саммита БРИКС в Казани президент Палестины Махмуд Аббас встретился с российским главой Владимиром Путиным. Политики обсудили вопрос урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Напомним, Москва выступает за прекращение боевых действий в секторе Газа.
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