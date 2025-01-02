Палестина запретила вещание катарского телеканала из-за «провокационных репортажей»

Власти Палестины приняли решение приостановить вещание катарского телеканала Al Jazeera на своей территории. Как сообщает агентство WAFA, это решение стало следствием «неоднократных нарушений» телеканалом палестинских законов и правил.

Al Jazeera обвиняется в показе «провокационных репортажей», а также в распространении недостоверной информации. Меры по приостановке вещания являются временными и будут действовать до тех пор, «пока сеть не приведёт свой правовой статус в соответствие с палестинскими нормами».