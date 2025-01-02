Два украинских дрона уничтожили в Брянской области

В Брянской области силы ПВО Министерства обороны России обнаружили и уничтожили два БПЛА самолётного типа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — говорится в сообщении.