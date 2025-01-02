Два украинских дрона уничтожили в Брянской области
В Брянской области силы ПВО Министерства обороны России обнаружили и уничтожили два БПЛА самолётного типа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — говорится в сообщении.
Ранее Life.ru рассказывал, как из-за атаки дрона на автомобиль пострадали два мирных жителя Белгородской области.
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