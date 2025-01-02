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Регион
1 января, 22:51

Два украинских дрона уничтожили в Брянской области

В Брянской области силы ПВО Министерства обороны России обнаружили и уничтожили два БПЛА самолётного типа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — говорится в сообщении.

Российские ПВО за сутки уничтожили 103 украинских БПЛА, 68 из них вне зоны СВО
Российские ПВО за сутки уничтожили 103 украинских БПЛА, 68 из них вне зоны СВО

Ранее Life.ru рассказывал, как из-за атаки дрона на автомобиль пострадали два мирных жителя Белгородской области.

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Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Анатолий Цейко
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