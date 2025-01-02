В Брянской области сбили ещё два украинских дрона

В Брянской области силы ПВО Министерства обороны РФ обнаружили и уничтожили ещё два БПЛА самолётного типа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

Разрушений и пострадавших вновь удалось избежать. Оперативные и экстренные службы работают на месте происшествия.

«Спасибо нашим доблестным защитникам!» — отметил Богомаз в сообщении.