В Брянской области сбили ещё два украинских дрона
Богомаз: Над территорией Брянской области уничтожены два беспилотника
В Брянской области силы ПВО Министерства обороны РФ обнаружили и уничтожили ещё два БПЛА самолётного типа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
Разрушений и пострадавших вновь удалось избежать. Оперативные и экстренные службы работают на месте происшествия.
«Спасибо нашим доблестным защитникам!» — отметил Богомаз в сообщении.
В ночь на 2 января Александр Богомаз уже сообщал об уничтожении двух вражеских БПЛА в небе над Брянской областью. Пострадавших и разрушений удалось избежать.
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