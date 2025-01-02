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Регион
2 января, 03:49

В Брянской области сбили ещё два украинских дрона

Богомаз: Над территорией Брянской области уничтожены два беспилотника

В Брянской области силы ПВО Министерства обороны РФ обнаружили и уничтожили ещё два БПЛА самолётного типа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

Разрушений и пострадавших вновь удалось избежать. Оперативные и экстренные службы работают на месте происшествия.

«Спасибо нашим доблестным защитникам!» — отметил Богомаз в сообщении.

Российская ПВО «приземлила» целый рой украинских дронов под Брянском
Российская ПВО «приземлила» целый рой украинских дронов под Брянском

В ночь на 2 января Александр Богомаз уже сообщал об уничтожении двух вражеских БПЛА в небе над Брянской областью. Пострадавших и разрушений удалось избежать.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Анатолий Цейко
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