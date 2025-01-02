В Венгрии призвали провести досрочные выборы
Оппонент Орбана Мадьяр призвал провести досрочные выборов в Венгрии
Петер Мадьяр, лидер венгерской партии «Уважение и свобода» («Тиса»), призвал к досрочному проведению выборов в парламент, которые намечены на 2026 год, согласно информации от Bloomberg. По его мнению, они помогут «вернуть народу право решать свою судьбу».
Агентство предполагает, что в конце 2024 — начале 2025 года партия «Фидес» под руководством премьера Виктора Орбана, которая на протяжении полутора десятилетий сохраняла влияние на венгерскую политику, может утратить позиции в пользу партии «Уважение и свобода» («Тиса»).
Как отмечается в статье, Мадьяр стремится провести выборы раньше запланированного срока в свете опросов, указывающих на снижение популярности правящей партии.
Ранее Life.ru сообщал о мирной инициативе премьер-министра Венгрии Виктора Орбана относительно Украины, которая, по его словам, не входила в официальную программу венгерского председательства в Европейском Союзе. На пресс-конференции, состоявшейся после саммита ЕС, он подчеркнул, что среди стран-участниц не наблюдалось единства в вопросе украинского конфликта.
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