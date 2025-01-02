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Регион
2 января, 05:32

В Венгрии призвали провести досрочные выборы

Оппонент Орбана Мадьяр призвал провести досрочные выборов в Венгрии

Петер Мадьяр, лидер венгерской партии «Уважение и свобода» («Тиса»), призвал к досрочному проведению выборов в парламент, которые намечены на 2026 год, согласно информации от Bloomberg. По его мнению, они помогут «вернуть народу право решать свою судьбу».

Агентство предполагает, что в конце 2024 — начале 2025 года партия «Фидес» под руководством премьера Виктора Орбана, которая на протяжении полутора десятилетий сохраняла влияние на венгерскую политику, может утратить позиции в пользу партии «Уважение и свобода» («Тиса»).

Как отмечается в статье, Мадьяр стремится провести выборы раньше запланированного срока в свете опросов, указывающих на снижение популярности правящей партии.

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Орбан назвал год окончания конфликта на Украине

Ранее Life.ru сообщал о мирной инициативе премьер-министра Венгрии Виктора Орбана относительно Украины, которая, по его словам, не входила в официальную программу венгерского председательства в Европейском Союзе. На пресс-конференции, состоявшейся после саммита ЕС, он подчеркнул, что среди стран-участниц не наблюдалось единства в вопросе украинского конфликта.

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Shutterstock / FOTODOM | Raketir

Николь Вербер
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