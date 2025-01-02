Спасатели эвакуировали мужчину с рыбного траулера в Магадане
В Магадане сотрудники МЧС России осуществили эвакуацию пострадавшего с рыболовного судна. Кадры с места публикует пресс-служба ведомства.
Спасатели эвакуировали мужчину с судна. Видео © Telegram / МЧС России
Как говорится в телеграм-канале МЧС, инцидент произошёл в Охотском море, где мужчине потребовалась медицинская помощь. Судно находилось в 90 километрах от Магадана. Для операции был направлен вертолёт Ми-8 со спасателями и медицинскими работниками.
Они высадились на палубу траулера, подняли на борт вертолёта пострадавшего с травмированной рукой и доставили его в лечебное учреждение.
А ранее Life.ru рассказывал, как вертолёт МЧС вылетел на помощь судну, терпящему бедствие в Керченском проливе. Из-за плохих погодных условий там было повреждено судно «Волгонефть 212», на борту которого находились 13 членов экипажа. Они потребовали помощи. В дополнение к вертолёту для спасательной операции к судну направился буксир «Меркурий» из бухты в Керчи.
Telegram / МЧС России